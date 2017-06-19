Владимир, 19 июня, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В городе Ковров Владимирской области при попытке сопротивления был ликвидирован изготовитель самодельных взрывных устройств, об этом сообщает сегодня, 19 июня, пресс-служба ФСБ Владимирской области.

Подразделения антитеррора ЗВО

В ведомстве отмечают, что вышли на след «уроженца одного из центрально-азиатских государств» после проверки информации, поступившей в отделение ФСБ.

«19 июня 2017 года при проведении в городе Коврове обследования помещений по месту фактического проживания предполагаемого преступника, подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета ПМ. В результате ответного огня указанный гражданин получил ранения не совместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Также отмечается, что жертв среди мирного населения и личного состава правоохранителей нет.

«Режим контртеррористической операции в Коврове не вводился», — подчеркивают в ФСБ