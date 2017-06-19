Киев, 19 июня, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Украинское правительство ведет активную подготовку к осенне-зимнему периоду 2017−2018 годов. Утвержден план проведения соответствующих работ на уровне государства и на местах, поэтому есть все основания говорить, что предстоящий отопительный сезон пройдет стабильно и спокойно. Как сообщает пресс-служба украинского правительства, об этом 19 июня заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая специальное селекторное совещание с главами украинских регионов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

«Сегодня проводим селекторное совещание по вопросам подготовки Украины, всего топливного комплекса к осенне-зимнему периоду 2017−2018 годов. В прошлом году, как нас ни пугали, мы подготовились к отопительному сезону. Он завершился 15 апреля. Мы провели серьезную работу по накоплению ресурсов, проведению ремонтных работ, чтобы пройти зиму. И следующий отопительный сезон пройдем стабильно и качественно… Правительством одобрен план подготовки, по регионам есть решения, утвержденные местными советами, но решение — это бумажка, а предстоит серьезная работа, организованная на местах», — сказал Гройсман.

По его словам, правительство заложило 15 млрд грн (576 млн долл) на финансирование субсидий в следующем отопительном сезоне.

«Мы проводим верификацию всех льгот и субсидий. Мы аккумулировали 15 млрд грн для проведения расчетов по льготам и субсидиям. В эту среду (21 июня) будет принято решение правительства об изменениях в бюджет, направим его в парламент и будем просить парламентариев поддержать. Вместе с тем уровень расчетов за исключением льгот и субсидий должен составлять 100%. Это ответственность местных властей», — считает Гройсман.

Он призвал местные власти более тщательно подойти к выполнению планов по программам энергоэффективности, а также повышать расчетную дисциплину. Премьер считает, что местные органы власти должны компенсировать из своих бюджетов задолженность за теплоснабжение.

«Отдельный вопрос — энергоэффективность. Мы прошли очень тяжелый, но результативный путь уменьшения потребления ресурсов, диверсификации поставок. Сейчас нам необходима модернизация промышленности и жилого фонда. Ресурсы в местных бюджетах для мероприятий по энергоэффективности есть. Обращаюсь к городским головам: просил бы большей ответственности за проведение мероприятий по энергоэффективности… Состояние расчетов — это извечная проблема. Мы понимаем, что льготы и субсидии ‑ и тут мы берем на себя ответственность. Но есть и зона вашей ответственности. Просил бы тщательно над этим работать… Я буду предлагать большинству городов, где владельцами ТКЭ являются муниципалитеты. Пожалуйста, муниципальная гарантия, средств у вас сегодня больше чем достаточно для 100% оплаты. Компенсируйте из своего собственного бюджета. И потом это будет уже ваша ответственность. Децентрализация — это не только средства, которые мы вам передали, от 35% до 50% сегодня растут местные бюджеты», — добавил Гройсман.

От также потребовал полного выполнения программы установки счетчиков энергоресурсов в рамках подготовки к отопительному сезону 2017−2018 годов, поскольку это является единственным способом реальной оценки потребления энергоресурсов и оплаты за них.

«Когда мы все учитываем, мы же знаем, сколько мы потребляем. Я понимаю, что не все хотят это делать, потому что в мутной воде можно что-то делать, но это недопустимо», — призвал Гройсман.

При этом общаясь с главами нескольких областей, где план установки счетчиков выполнен менее чем наполовину, Гройсман отметил, что в случае невыполнения задач без объективных причин они «уйдут в отставку».

Кроме того, вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко проинформировал, что сегодня уровень подготовки к отопительному сезону 2017/2018 по социальным объектам (школы, больницы, детсады) составляет более 30%, что соответствует плану.

«Социальные объекты находятся непосредственно в собственности местного самоуправления. И с этого года коммунальные расходы и их оплата также находятся в зоне вашей ответственности. Кроме того, что объекты нужно готовить к следующему отопительному сезону, также в соответствии с №76 приказа проводить их комиссионное обследование… На сегодняшний день с 11 360 объектов уже подготовлены к следующему отопительному сезону, это более 28,7%. Поэтому я еще раз акцентирую внимание на усилении работы местного самоуправления в подготовке коммунальных систем, котельных, котлов и водоотведения до начала отопительного сезона», — отметил Зубко.

Он сообщил, что наибольшую задолженность по уплате за теплоснабжение накопила частная компания «Киевэнерго», которое входит в состав ДТЭК (принадлежит олигарху Ринату Ахметову).

«Если посмотреть на количество долгов населения, меня очень волнует город Киев. Киевский узел является совершенно непонятным по оплате, то я могу сказать, что долги, которые сегодня сформированы в размере 3,8 млрд грн (146 млн долл) на конец отопительного периода, это 1 июня, 25% сформировало «Киевэнерго», — уточнил Зубко.

По его словам, хуже всего за теплоснабжение платят в Тернопольской, Волынской и Донецкой областях. Зубко также отметил, что сегодня население страны оплачивает счета за коммунальные услуги на уровне 105%.

«Население рассчитывается за коммунальные услуги на уровне 105%. Люди платят абсолютно понятную цифру, и по сравнению с прошлыми годами, они выдерживают финансовую дисциплину. Население за этот год заплатило за жилищно-коммунальные услуги, по сравнению с прошлым годом, на 6,6 млрд грн (253 млн долл) больше», — подчеркнул Зубко.

Напомним, 22 мая 2017 года пресс-служба «Киевэнерго» сообщила, что в апреле население Киева увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед компанией на 25,7 млн грн — до 373,2 млн грн)14,3 млн долл). Общая задолженность столичных потребителей электроэнергии перед компанией «Киевэнерго» в апреле 2017 года по сравнению с мартом 2017 года выросла на 8,35% и по состоянию на 1 мая превысила 1 млрд грн (38 млн долл). Отмечается, что в течение апреля наибольший прирост задолженности за электроэнергию перед компанией продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, а также предприятия и организации, которые финансируются из государственного и городского бюджетов.