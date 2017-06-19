Анкара, 19 июня, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции убили пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны, сообщает 19 июня Аnadolu.

Иван Юдинцев REGNUM Турция vs Курды

Убийство произошло в провинции Чукурка на третий день спецоперации, продолжающейся здесь.

Ранее здесь же было убито 11 членов РПК, в спецоперации задействованы беспилотные аппараты.

Анкара считает РПК террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории Турции.

Напомним, курды — один из крупнейших народов мира, не имеющих собственного государства. Они в основном проживают на территории Турции, Ирака, Сирии и Ирана. Турецкие курды, в отличие от своих собратьев в других странах, ведут активную борьбу с правительством за собственную автономию на протяжении многих десятилетий.

С момента последнего конфликта, разгоревшегося в июле 2015 года, в противостоянии РПК и Анкары погибли более 1 тыс. 200 человек, в их числе сотрудники силовых ведомств, а также мирные граждане.