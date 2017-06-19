Курган, 19 июня, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Программа газификации дает стабильное развитие тех населенных пунктов Курганской области, куда пришел газ. Но, как отметил первый замгубернатора Виктор Сухнев, до 100% показателя плана-графика подключения домов и котельных к природному газу Курганской области далеко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

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На сегодня общий процент подключения котельных к природному газу по плану-графику составил 72%, домов — 53%. Лишь стопроцентное выполнение и погашение долгов за потребленный газ допускают регион к участию в программах газификации.

Напомним, по данным ПАО «Газпром», в Зауралье на сегодня довольно низкий уровень газификации и составляет 48%, тогда как по России данный показатель — 67,2%. Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков во время визита в Курганскую область заявил, что с 2016 года корпорация готова вложить в Зауралье 5,3 млрд рублей и построить 36 межпоселковых газопроводов и газораспределительную станцию. Совместная программа правительства Курганской области и ПАО «Газпром» рассчитана до 2021 года. В настоящее время «Газпром» продолжает пуско-наладочные работы на межпоселковом газопроводе от газораспределительной станции (ГРС) «Введенское» до ТЭЦ-1 Кургана, ведет проектирование шести газопроводов в Кетовском, Сафакулевском, Шадринском и Щучанском районах. Кроме того, компания планирует в этом году начать разработку проектно-сметной документации для сооружения еще четырех газопроводов в Альменевском и Шумихинском районах.

Инвестиции «Газпрома» за период 2003—2016 гг. составили 4,5 млрд руб., построено 28 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 482,7 км. Из бюджета Зауралья было затрачено на эти цели 2 млрд рублей.

В «Газпроме» отмечают, что газификации региона мешает неисполнение правительством Курганской области обязательств по подготовке потребителей к приему газа. Кроме того, в Курганской области хромает платежная дисциплина. По состоянию на 1 мая 2017 года, объем просроченной задолженности за поставленный природный газ превысил 1,5 млрд руб. Как отмечают в ООО «Газпром межрегионгаз Курган», основными должниками являются крупные энергетические компании. Данные за июнь пока не опубликованы.

Специалисты департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ провели обследование состояния домов и котельных, подлежащих газификации, и составили уточненный список объектов. Эти материалы направлены в ПАО «Газпром» для проведения актуализации программы.

«Проверка показала, что в каждом населенном пункте области уменьшается количество домов, которые подлежат газификации. Из-за чего выполнение плана-графика сегодня не представляется возможным», — передает оправдания директора департамента Романа Ванюкова информационно-экономический портал «Область45».

Ванюков подчеркнул, что количество таких домов в районах Зауралья уменьшилось где-то на 20%, а кое-где и на половину. Причина — отток населения из деревень и низкий уровень доходов сельских жителей.

Замгубернатора Виктор Сухнев поручил сделать обход населения и заключить договорные отношения.