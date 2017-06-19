Майкоп, 19 июня, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Сегодняшний день, 19 июня, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко проводит в Адыгее. Запланированная с временно исполняющим обязанности главы Адыгеи Муратом Кумпиловым встреча уже состоялась, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Совфеда РФ.

Council.gov.ru Рабочий визит Валентины Матвиенко в Адыгею

«Это хорошая возможность, чтобы обменяться мнениями по насущным вопросам, узнать, какая помощь необходима республике от федерального центра, познакомиться с жизнью людей», — сказала Валентина Матвиенко, поблагодарив главу региона за приглашение посетить Республику Адыгея.

В ходе беседы были затронуты вопросы социально-экономического развития республики.

Кроме того, в планах рабочей поездки спикера Совета Федерации — рабочее совещание с участием руководителей федеральных территориальных и республиканских органов государственной власти. Также запланировано и посещение ряда экономических и социальных объектов.

Добавим, что в делегацию Совета Федерации также входят два сенатора от Адыгеи — член комитета СФ по экономической политике Вячеслав Шверикас и член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Мурат Хапсироков.

По информации Вячеслава Шверикаса, правительство Адыгеи рассчитывает на федеральную помощь в завершении реконструкции группового водовода в Майкопском районе.

«В проекте бюджета на 2018 и 2019 годы планируется заложить необходимые средства, чтобы решить важную социальную проблему. Республика надеется и на поддержку Валентины Матвиенко в этом вопросе», — цитирует издание «Юга.ру» слова Шверикаса.

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Напомним, встреча Валентины Матвиенко и Мурата Кумпилова прошла и в мая 2017 года в Москве. Тогда также обсуждались вопросы социально-экономического развития Республики Адыгея. Было отмечено, что власти региона и члены Совета Федерации активно взаимодействуют в процессе решения актуальных вопросов, касающихся интересов жителей субъекта РФ.

Валентина Матвиенко отметила большую работу, проводимую в региональном парламенте для эффективной деятельности депутатов на закрепленных территориях и обеспечения преемственности законодательной власти.

Добавим, что действующий Майкопский групповой водовод проложен в одну нитку и эксплуатируется сверх нормативных сроков. Из-за изношенности труб ежегодно на нём происходит 3−4 аварии. Ранее реализация проекта по строительству магистрального водовода к Майкопу и населенным пунктам Майкопского района шла в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2008−2013 годы)». Объем финансирования по объекту на начало 2014 года составил 1,25 млрд рублей.

Программа завершилась, но водовод так и не был достроен. На завершение первого пускового комплекса необходимо ещё 1,75 млрд рублей. Поэтому республиканские власти ведут переговоры с федеральными министерствами о необходимости выделения средств для завершения объекта. В частности, зимой 2017 года этот вопрос Мурат Кумпилов обсуждал в ходе командировки в Москву с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком. Вице-премьер России после встречи дал соответствующие поручения федеральным министерствам.