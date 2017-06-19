Иркутск, 23 сентября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Спектакль возвращает к тем временам, когда деревни по берегам Ангары были предназначены к затоплению, а их обитателям пришлось вдруг переселяться на новое место. Только что стали забываться невзгоды военного времени, и тут на плечи легла новая тяжесть. Такова уж судьба русского народа, которому жилось трудно во всем времена. Ее, эту трудную судьбу, символизирует сгорбленная старуха в черном, читающая на сцене вечный библейский текст.

Людмила Лис ИА REGNUM Иркутский городской театр народной драмы

Перед зрителем проходят разные, но в чем-то схожие персонажи — одинокий, мечтающий о семейном тепле Савелий, надломленная тяжелым неженским трудом Агафья, мудрая, многое пережившая бабушка и ее молодая внучка, мать, мстящая насильнику за дочь… Женские характеры в пьесе выглядят более сильными, чем мужские, мужчины оказываются то пьяны, то малодушны, и женщинам приходится брать все в свои руки. Мало радости в жизни распутинских героев, но спектакль все же завершается светлым праздником Пасхи. Деревенские жители выручают друг друга, как могут, в их сердцах живет любовь, они искренни и чужды всякому притворству. А значит, надежда есть…

Подробнее о спектакле «Изба» и его создателях читайте здесь: «Единственный в мире театр, где мужчинам не надо клеить бороды«

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