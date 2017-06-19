Киев, 19 июня, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Решение Совета Европейского союза о продлении санкций в отношении Крыма и Севастополя еще на один год вызвало одобрение украинского президента Петра Порошенко. Цена, которую платит Россия за «аннексию», растет, написал он 19 июня в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

«Приветствую решение Совета ЕС продлить еще на год «Крымский пакет» санкций, — высказался он. — Цена за попытку аннексии и агрессию должна расти».

Напомним, в ходе заседания на уровне министров иностранных дел в Люксембурге Совет ЕС решил продлить санкций в отношении Крыма еще на год — до 23 июня 2018 года. Причиной продления названо неприятие российской политики в отношении Крыма и Севастополя, которые Россия будто бы «аннексировала».

В результате введения ограничительных мер Крыму и Севастополю запрещено экспортировать товары в ЕС. Запрещены и инвестиции, импорт товаров и технологий из ЕС в Крым и Севастополь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара заявил, что такого шага следовало ожидать от ЕС: Брюссель продолжает давить на Россию при помощи санкций. Но такими путями крымчан не запугать, а развитие региона — не остановить.