Москва, 19 июня, 2017, 13:45 — ИА Регнум. За период с 16 мая по 15 июня 2017 года цены на новые автомобили изменились у 25 брэндов, автомобили которых представлены на российском рынке, результаты исследования опубликовало 18 июня агентство «Автостат».

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Как сообщает аналитическая компания, некоторые автопроизводители снизили цены, в их числе — Lexus. Компания сделал дешевле кроссоверы NX 200 на 4,1 — 4,4%, уменьшив чисто предлагаемых комплектаций до четырех.

Количество комплектаций RX 200t и GX 460 также уменьшилось до четырех, а цена на модели снизилась на 2,8 — 3,4% и 6,2% соответственно. Автомобиль NX 200t подешевел на 3,4 — 4,2%, а RX 350 — на 2,7 — 3,3%. Toyota решила сделать дешевле Corolla на 3,8 — 5,1%, Camry — на 2,5 — 5,5%, а RAV4 — на 3,4 — 5,2%. Цена кроссовер Audi Q7 в вариантах Business, Comfort, Sport стала меньше на 1,7 — 2,6%.

Jaguar добавил комплектации модели F-Type, теперь на автомобиль может быть установлен двигатель объемом 2 л и мощностью 300 л.с. Купе сегодня можно приобрести за сумму от 4,5 млн до 4 млн 976 тыс. рублей, а кабриолет — за сумму от 5 млн 225 тыс. до 5 млн 701 тыс. рублей. Таким образом, минимальная цена модели снизилась на 20,1%.

Не все производители решили идти навстречу покупателям и снижать цены, иным образом поступила компания Honda, которая сделала внедорожник Pilot в варианте Executive дороже на 1,5%. Цена самой дешевой комплектация новой версии Hyundai Solaris (Active) стала больше на 4,3%. Модели Creta добавили комплектаций, в результате цена топовой модели возросла на 1,7%.

Модель Soul от KIA получила новые варианты комплектаций, теперь автомобиль будет оборудоваться 150-сильным двигателем объемом 2 л. Цена машины возросла на 1,1 — 1,7%. Sportage с бензиновым мотором подорожал на 1,0 — 1,6%.

Напомним, ранее агентство «Автостат» сообщало, что цены на модели автомобилей, представленные в РФ, решила повысить компания BMW. Стоимость машин увеличилась в среднем на 1,9%.