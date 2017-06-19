Кувандык, Оренбургская область, 19 июня, 2017, 13:41 — ИА Регнум. При назначении вида и меры административного наказания судьей учтены смягчающие ответственность обстоятельства в отношении лица, привлеченного к административной ответственности, а именно: пожилой возраст, наличие тяжелых заболеваний, требующих значительных денежных затрат на лечение, отсутствие иных источников дохода, кроме пенсии. Учтено и то обстоятельство, что, ремонтируя здание церкви, пенсионер имел целью удовлетворить интересы верующих, предоставив им возможность для отправления религиозных обрядов в предназначенном для этого помещении церкви. Мужчине назначено минимальное наказание — штраф в 20 тыс. рублей. Однако факт административного наказания вызвал возмущение общества.

Алексей Саврасов. Пейзаж с церковью и руинами. 1861

Пользователи в соцсетях, комментируя наказание, называют его позором и безумием. В министерстве культуры Оренбуржья корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что церковь в селе Ильинка 1829 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения и поставлена на учёт в 1991 году. Бремя содержания объекта культурного наследия, обязанность по финансированию ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры в соответствии с федеральным законодательством возложены на собственника либо пользователя данного объекта.

Возможность выделения бюджетных средств на проведение реставрации объектов культурного наследия, находящихся в собственности религиозных организаций, введена с 2015 года. Однако проблема в том, что храм не оформлен в собственность местной религиозной организации, поэтому финансирование восстановление храма за счет бюджетов невозможно.

Осенью 2016 года во время внеплановой проверки выяснилось, что в храме ведутся строительные работы без необходимых согласований и проектной документации. Из-за нарушений законодательства материалы проверки вместе с протоколом об административном правонарушении были направлены в суд.

Стоит отметить, что деревянный храм был построен в 1744 году, но полностью сгорел. В 1829 году на пепелище возвели каменную церковь. После 1917 года в храме работал клуб, а позже разместилось зернохранилище. Затем на десятилетия здание было брошено и разрушалось. Лет семь назад неравнодушные сельчане решили восстановить храм. Люди сплотились. Помощь оказывалась из Кувандыка, Медногорска. Оставляли пожертвования и водители, проезжавшие по орской трассе.

Но благая цель оказалась с негативными последствиями. Специалисты говорят, что часть конструкции придется демонтировать, например, пластиковые окна. Отсутствие проекта привело к тому, что в храме нет вентиляции, а это неминуемо скажется на росписи.

Что же касается штрафа, то настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Медногорска Максим Малюта заявил, что выплату штрафа в 20 тыс. рублей взяла на себя епархия, сообщает ГТРК «Оренбург».

"Конечно, мы готовы следовать закону, но выполнять самим реставрационные работы на том уровне, который предписан Минкультом, нам не по силам — у нас просто нет таких материальных возможностей. Жители села считают, что им нужен не памятник, а храм», — сказал священнослужитель.