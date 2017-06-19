Красноярск, 19 июня, 2017, 13:30 — ИА Регнум. В Красноярске продлили режим «чёрного неба». Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, ожидаются в столице края с 19 часов 19 июня до 19 часов 21 июня 2017 года, сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

George Hodan Противогаз

В Красноярке вновь объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, так называемый режим «чёрного неба» в Красноярске объявили 16 июня. Всего в 2017 году, объявленном Годом экологии в России, Красноярск прожил под «чёрным небом» уже более 30 дней (58 дней — за весь 2016 год).

Красноярцы, страдающие от экологических проблем родного города, в марте 2016 года вышли на митинг «За чистое небо». По оценкам организаторов, акция протеста собрала около 2 тысяч человек.

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По итогам митинга была принята резолюция. В документе были прописаны следующие требования: перевод производства тепла в черте города на природный газ; более тщательный контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повышение штрафов за превышение нормативов (вплоть до приостановки деятельности); установка на всех предприятиях города современного очистного оборудования; запрет временно согласованных выбросов, сокращение квоты на выбросы основных загрязнителей и так далее.

Стоит также отметить, что сегодня, 19 июня, столбик термометра в Красноярске поднялся до 35,9°С (при влажности 18%). 20 июня в Красноярске, по данным Среднесибирского УГМС, ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью прогнозируется 17−19°, днем — 33−35°С.

Как сообщил сегодня, 19 июня, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, в настоящее время можно утверждать, что экологическая ситуация в Красноярске сдвинулась с мёртвой точки.

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«На Красноярском экономическом форуме (КЭФ) была принята Экологическая хартия, которая включает значительную часть пунктов резолюции митинга. Сейчас мы ожидаем реформирования министерства природных ресурсов и экологии края. Так как, по факту, теми проблемами, которые были озвучены на митинге, в данный момент в правительстве края занимаются всего два человека. Естественно, два человека с этими проблемами справиться не способны», — прокомментировал собеседник ИА REGNUM.

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По оценкам Евгения Ходоса, основные источники выбросов в Красноярском крае на сегодняшний день — это промышленные предприятия (2/3 суммарных выбросов) и транспорт (1/3).

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Справка: режим «чёрного неба» или неблагоприятные метеорологические условия — это особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных, загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Получив прогнозы НМУ, предприятия обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы предприятий в периоды НМУ.

До этого режим «чёрного неба» в Красноярске действовал с 19 часов 24 апреля до 19 часов 26 апреля 2017 года.