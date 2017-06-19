Владикавказ, 19 июня, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Очередная попытка продать золотой маузер пресечена в Северной Осетии. Задержаны двое продавцов — один из которых местный житель, другой — житель Чечни. В операции были задействованы сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе МВД РФ.

Riksha Золотой Маузер

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, раритетное оружие было изготовлено в 1932 году. Уникальный экземпляр инкрустирован золотом и пригоден к стрельбе. Злоумышленники просили за него 10 млн рублей.

Истинная стоимость раритета, а также его происхождение в настоящее время устанавливаются. В отношении задержанных при получении части денежных средств торговцев возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

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Интересным является тот факт, что это уже второй случай продажи золотого оружия в Северной Осетии. Попытка продать золотой пистолет «MAUSER» была пресечена летом 2016 года. Как сообщало ИА REGNUM , сотрудники полиции и ФСБ РФ по Северной Осетии изъяли его у членов преступной группы, торговавшей оружием.

За маузер, инкрустированный драгоценными металлами, в том числе и золотом, злоумышленники просили 2,5 млн рублей. При этом они утверждали, что в мире существуют всего лишь три экземпляра такого оружия.

Среди участников преступной группы был житель Северной Осетии Андрей Ким, а также три уроженца Ингушетии Магомед Гадиев, Алихан Дзауров, Исса Барахоев.

Все они признали свою вину и в январе 2017 года получили условные сроки наказания: Ким и Гадиев — три года, Дзауров и Барахоев — два года лишения свободы условно.

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