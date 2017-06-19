Кривой Рог, Украина, 19 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Зеленкой и яйцами встретили бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили 18 июня в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает 19 июня местный ресурс «Dnepr24».

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

Согласно сообщению, посещение Кривого Рога состоялось после того, как Саакашвили побывал в Елизаветовке, Новомосковске и Днепропетровске (переименован в 2016 году в Днепр). Экс-губернатор прибыл в Кривой Рог в связи с прокурорскими проверками членов городского совета.

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Во время посещения города, Саакашвили обратился к жителям с речью, однако во время выступления его закидал яйцами и облил зеленкой неизвестный. Нападавшего вскоре задержали и доставили в отдел полиции.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявил по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, что всех главных следователей по делу необходимо «как минимум немедленно уволить». Таким образом, экс-губернатор прокомментировал информацию из журналистского расследования о слежке сотрудниками украинских спецслужб за Павлом Шереметом накануне его убийства.

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