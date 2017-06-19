Воронеж, 19 июня, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Метро в Воронеже, о планах по созданию которого говорится вот уже 10 лет, может все же стать реальностью. 16 июня администрация Воронежа объявила тендер на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на аукционную документацию.

Туннель метро

Начальная цена контракта составляет 11 млн 700 тыс. 116,80 руб., источником финансирования указан бюджет Воронежа.

В качестве заказчика в документах указано управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж. Заявки на конкурс принимаются до 7 июля, 13 июля комиссия займется их рассмотрением.

В соответствии с документами, разработка документации должна вестись на основании Генплана Воронежа, комплексной схемы организации дорожного движения. В проект планировки включен участок, ограниченный улицами 20-летия Октября, Кольцовской, Степана Разина, Софьи Перовской, Выборгской и проспектом Революции.

Все работы должны быть проведены в три этапа, срок завершения последнего — 20 декабря.

В документах в частности говорится, что исполнитель должен провести анализ транспортной и градостроительной ситуации с детальным анализом работы городского пассажирского транспорта и определить параметры Генеральной схемы системы скоростного рельсового пассажирского транспорта; собрать данные и провести анализ имущественно-правового статуса земельных участков и объектов недвижимости, попадающих в зону от трассы скоростного рельсового пассажирского транспорта и его объектов (электродепо, здание управления скоростным рельсовым пассажирским транспортом и пр.), оценить выкупную стоимость в случае необходимости изъятия; разработать предложения по видам возможного использования надземных территорий и подземных пространств в зонах ТПУ как самой схемы скоростного рельсового пассажирского транспорта, так и вблизи вокзалов, транспортных узлов, крупных деловых центров; разработать генеральную схему системы скоростного рельсового пассажирского транспорта по этапам реализации; определить инженерно-геологические условия строительства; провести анализ градостроительной, инженерно-технической, историко-культурной, социальной и имущественно-правовой ситуации в районах предполагаемого размещения объектов.

О строительстве легкого метро в Воронеже городские власти мечтают вот уже десять лет: впервые о такой перспективе говорилось еще в 2007 году, когда мэрия убеждала воронежцев в необходимости убрать с улиц трамваи. Трамвай был благополучно уничтожен, однако, вопреки убеждениям городских властей, транспортная проблема никуда не делась — более того, усугубилась. На тех магистралях, где еще несколько лет назад трамваи «мешали» проехать автомобилистам — пробки, те воронежцы, которые не имеют личного транспорта, душатся в маршрутках и автобусах.

Именно строительство легкого метро, как неоднократно заявлялось, может решить транспортную проблему Воронежа или хотя бы смягчить. В 2013 году заявлялось о возможности строительства наземного метро с подземными участками. Реализация проекта оценивалась в 18 млрд рублей, однако тогда он так и остался на бумаге.

Вновь вопрос стал актуальным в этом году: с предложением выступили японцы, в рамках реализации в Воронеже совместного пилотного проекта по улучшению городской среды.

В частности предложено построить в Воронеже две ветки метро — одна должна соединить центр с Левобережной частью города, вторая — с Коминтерновским районом. Стоимость первой очереди проекта, как отмечалось на презентации в апреле, составляет около 1 млрд евро.