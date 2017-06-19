Абуджа, 19 июня, 2017, 13:23 — ИА Регнум.

Террористический акт в нигерийском штате Борно привел к гибели 12 человек, заявили в полиции 19 июня, сообщает Reuters.

Stefan Magdalinski Нигерия

Нападение осуществили пять террористок-смертниц. Помимо 12 погибших, в результате акта насилия ранения получили 11 человек.

Представитель полиции Борно Виктор Исуку отметил, что преступление произошло 18 июня примерно в 20:30 по местному времени недалеко от города Майдугури.

Подробности происшествия пока неизвестны, так же неясно какая организация ответственна за данное нападение.

Напомним, в Нигереи активно действует террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), именно она, с высокой долей вероятности может быть ответственна за теракт.

7 июня в Нигерии произошел схожий террористический акт, ответственность за который взяли на себя боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда в результате взрывов и перестрелок погибло 14 человек.