Ярославль, 19 июня, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Власти Ярославля отказались от планов разместить «Парк Динозавров» в парке Нефтяников, он появится в парке «Юбилейный». Как сообщало ранее ИА REGNUM, в парке начали устанавливать забор нового аттракциона, однако против этого выступил областной департамент охраны окружающей среды и природопользования.

Парк Нефтяников в Ярославле

«Согласно «Положению о памятнике природы «Парк в поселке Нефтестрой», на территории памятника природы запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности памятника природы, а так де противоречащие задачам объявления данного комплекса памятником природы», — сообщил в ответе градозащитникам директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Юрий Фирсов.

Целью создание памятника было сохранение городского пейзажного парка. Учитывая это, природоохранный орган не согласовал МУП «Вознесенский» размещение экспозиции «Парка Динозавров», поскольку такой парк привлечет жителей Ярославля и антропогенная нагрузка на памятник природы увеличится.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, «Парк Динозавров» переедет в Юбилейный парк в начале июля. Уже сейчас снимается забор, который ограничивал территорию «Парка Динозавров"в парке нефтяников, а экспозицию начинают перевозить в парк «Юбилейный».