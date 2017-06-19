Москва, 19 июня, 2017, 13:54 — ИА Регнум. У поклонников конного спорта появилась замечательная возможность насладиться выступлениями Кремлёвской школы верховой езды, которые будут проходить в крупнейших московских парках вплоть до 2 июля.

ИА REGNUM Всадники готовятся к выполнению программы

ИА REGNUM Завершение программы выступления

Парадная форма, праздничная амуниция на лошадях и русская народная музыка, — всё это, вкупе с хорошей погодой, создаёт замечательное настроение. С 10 июня по 2 июля гостей Измайловского, Лианозовского, Воронцовского парков, парка у прудов «Радуга», парка 850-летия Москвы и музея-заповедника «Коломенское» будет ожидать настоящее шоу, выполненное профессиональными наездниками. Кремлёвская школа верховой езды покажет лучшие из исконно русских пород лошадей, широко использующихся в кавалерии и конном спорте, расскажет о богатом историческом прошлом этих пород. Посетителей ожидают захватывающие выступления всадников, включающие в себя выездку, состоящую как из простых, так и из сложных элементов, джигитовку — военно-прикладной вид конного боевого искусства, а также мастер-классы, ориентированные на детей.

ИА REGNUM Езда стоя на седле

Если у зрителей может быть смутное представление о том, что такое выездка, то джигитовка — это настоящее искусство, которое поразит любого своей опасной красотой. Профессиональные всадники выполнят «казачий обрыв», соскок с посадкой, езду, стоя на седле и многое другое. Несмотря на то, что сейчас джигитовка воспринимается как отдельный вид искусства в конном спорте, в военное время эти и многие другие приёмы использовались для того, чтобы приводить противника в ужас. Помимо джигитовки зрителям предоставится шанс увидеть Кавалерийский почётный эскорт Президентского полка. Яркое и статное название эскорта отражается и на внешнем виде наездников: синие мундиры в сочетании со строгой выправкой позволяют добиться особой зрелищности.

ИА REGNUM Посетителей обучали правилам ухода за пони

Особенно богатую программу Кремлёвская школа верховой езды подготовила для маленьких посетителей. У детей будет возможность попробовать себя в роли наездника и научиться некоторым приёмам джигитовки: на специальном тренировочном аппарате и под пристальным внимаем инструкторов юные посетители будут учиться выполнять достаточно сложные трюки. Для самых маленьких проводится художественный мастер-класс «Нарисуй лошадку», позволяющий улучшить ещё и навыки рисования, остальные смогут насладиться общением с настоящими пони. Дети смогут не только погладить миниатюрную лошадь сквозь ограждение, но и поухаживать за ней, расчесать шерсть и гриву, находясь непосредственно в вольере.