Минск, 19 июня, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Проверку отсутствия военной деятельности на территории Литвы проведет с 19 по 22 июня Белоруссия, сообщает 19 июня пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

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Согласно сообщению, инспекционная белорусская группа будет осуществлять проверку в Литве в соответствии с «Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности» (ВД-2011).

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В состав инспекционной группы Белоруссии войдет также представитель Российской Федерации. В ходе проверки инспекция оценит наличие или отсутствие военной деятельности на территории Литвы, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с ВД-2011.

Напомним, ВД-2011 был принят на пленарном заседании ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности 30 ноября 2011 года. Согласно документу, все страны-участницы ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военной деятельности, военных силах и планах в сфере военного бюджета и обороны.

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