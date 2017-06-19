Нальчик, 19 июня, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Спасатели Кабардино-Балкарии вторые сутки ищут туриста из США, который пропал при восхождении на Эльбрус. Зарегистрированный в поисково-спасательной службе альпинист не вернулся в установленный срок, 16 июня, на контрольную точку, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Информация о пропаже туриста поступила в ведомство утром 18 июня. На его поиски была направлена группа спасателей. Они должны были пройти по маршруту, который указал иностранец при регистрации. Однако уже в 13:10 на высоте 4800 метров поиски пришлось приостановить в связи с ухудшением погодных условий.

Поисково-спасательные работы планируется возобновить, как только позволит погода. Однако на 19 июня синоптики прогнозируют в горах республики дождь, грозу и град, а также ветер 5−10 м/с, при грозе до 13−18 м/с. При этом ночью температура воздуха едва поднималась выше +2−7°С. Днем обещают потепление до +14−19°C.

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Стоит отметить, что в целях обеспечения безопасности в горах самостоятельным туристам и группам положено становиться на учет и информировать о своих маршрутах МЧС. В спасательном ведомстве тем, кто намерен совершать походы и восхождения, предоставляют точную информацию о природных опасностях на маршруте, ближайших точках возможной экстренной связи, а также о погодных условиях и метеорологических прогнозах в районе предполагаемого маршрута.

Сами туристы обязаны иметь при себе специальное снаряжение, средства связи и сигнализации, маршрутные и страховые документы, а также достаточное количество продуктов питания и необходимые медикаменты.

Однако зачастую информацией спасателей туристы пренебрегают. Так, 3 марта 2017 года на северном склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии под лавиной оказались туристы, катавшиеся на лыжах в неположенном месте. Под снежными завалами погибли семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2017 года двое альпинистов сорвались с восточного склона Эльбруса при восхождении на высоте 4900 м над уровнем моря. Погибли мужчина и женщина, оба они были опытными спортсменами и гидами и часто сопровождали на Эльбрусе альпинистов.

В мае 2017 года на Эльбрусе заблудилась группа туристов из Курска. Спасателям удалось их обнаружить на высоте 4100 метров.

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На Эльбрусе нашли группу туристов из Курска