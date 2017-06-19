Вашингтон, 19 июня, 2017, 12:50 — ИА Регнум. В США умер известный актер, режиссер, продюсер и сценарист Стивен Фёрст, известный по своим ролям в фильме «Зверинец» и сериале «Вавилон-5», об этом 18 июня сообщил The Guardian.

Lois Benton Актёр Стивен Фёрст

Фёрст умер в возрасте 63 лет, причиной его смерти стали осложнения, проявившиеся в результате заболевания диабетом.

Два его сына, Натан и Гриффит Фёрст, сообщили о смерти актера на его странице в Facebook, они описали отца как блестящего и талантливого актера и режиссера.

«Если Вы действительно хотите почтить его память, не плачьте о потере Стивена Фёрста. Лучше наслаждайтесь воспоминаниями о том, как он всё время заставлял вас хихикать, смеяться или даже фыркать из-за смущения. Он действительно верил в то, что смех — лучшее лекарство. Он хотел бы, чтобы мы практиковали это сейчас», — написали его сыновья.

Одной из самых запоминающихся ролей Фёрста была роль персонажа Кента Дорфмана по прозвищу «Камбала» в комедии «Зверинец». Картина рассказывала о противостоянии двух студенческих братств университета Фарбер. Считается, что данный фильм заложил основы подобных комедийных картин.

Российскому зрителю Стивен Фёрст также знаком по фантастическому сериалу «Вавилон-5». В нем он сыграл доброго и простодушного помощника посла Центавра Лондо Моллари.