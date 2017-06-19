Москва, 19 июня, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Цветовое единообразие в оформлении такси на территории Москвы планируется ввести до конца 2018 года: в столице останутся такси только желтого цвета, сообщается 19 июня на официальном сайте московской мэрии.

Emanuele Такси

«Через год закончится срок последнего разрешения на таксомоторные перевозки для автомобилей других цветов, — говорится в сообщении. — Желтый цвет машины будет говорить о легальности перевозчика».

Уточняется, что раньше разрешения на таксомоторную деятельность выдавали компаниям вне зависимости от цвета их автопарка. Срок последнего из таких разрешений заканчивается в 2018 году.

С 2013 года начали выдаваться разрешения только для желтых автомобилей — в соответствии с законом «О легковом такси в Москве», действующем в российской столице.

Единообразие цвета решено ввести, чтобы клиент сразу мог отличить легально действующее такси от незаконного.

Комментируя ситуацию с такси в Москве, заместитель столичного мэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил:

«Согласно нашим расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на не желтый автомобиль».

Он подчеркнул, что сейчас рынок такси практически полностью легален.