Бамако, 19 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Силы безопасности Мали ликвидировали пятерых бандитов, ответственных за нападение на отель, совершенное 18 июня, сообщает 19 июня Reuters.

BenjaminNelan Ликвидация боевиков

По утверждению министра безопасности Мали Салифа Траора, случившееся расценивается властями как теракт.

«Это был, без сомнения, теракт. Спецслужбы незамедлительно прибыли на место происшествия сразу после нападения», — подчеркнул Траор.

«Операция продолжалась в течение всей ночи. Пять боевиков были ликвидированы», — добавил он.

Примечательно, что за несколько дней до нападения министерство внутренних дел Великобритании предупреждало своих граждан о возможных терактах в Мали.

Министр также отметил, что у боевиков имеются сообщники, которые до сих пор находятся на свободе.

Напомним, 18 июня в пригороде столицы Мали было совершено нападение на популярный отель, террористы взяли несколько десятков человек в заложники, двое из которых погибли.