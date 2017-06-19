Москва, 19 июня, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Дипломат Алексей Ерхов назначен послом России в Турции. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 19 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Alaexis Российское консульство в Стамбуле

«Назначить Ерхова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике», — говорится в документе.

Алексей Ерхов родился 28 октября 1960 года. С 2009 года он был генеральным консулом России в Стамбуле, позже был назначен директором департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая 2017 года комитет Госдумы по международным делам одобрил кандидатуру Алексея Ерхова в качестве посла России в Турции. Ерхов станет преемником Андрея Карлова, погибшего в Турции в конце 2016 года.

Напомним, 19 декабря 2016 года российский посол в Турции Андрей Карлов был убит выстрелами в спину на открытии художественной выставки в Анкаре. Напавшего на него Мевлюта Алтынташа ликвидировали правоохранители.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». Андрею Карлову было присвоено звание Героя России посмертно.

13 июня 2017 года турецкие СМИ сообщили о том, что личности пяти человек, вероятных заказчиков убийства Карлова, установлены. Ранее генпрокурор Анкары заявил о причастности к убийству российского посла сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, известной как организация FETO.

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