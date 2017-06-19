Красноярск, 19 июня, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В 2016 году на всё население Красноярского края (почти 2,9 млн человек) приходилось 13 746 врачей и 33 963 представителя среднего медицинского персонала. Об этом ИА REGNUM сообщили в Красноярском региональном отделении ОНФ по итогам экспертного обсуждения проблемы кадров в здравоохранении края, ссылаясь на данные регионального Минздрава.

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По данным народофронтовцев, дефицит врачей является «болевой точкой» ряда сельских и удаленных территорий края. Например, на 600 человек населения самого северного в крае посёлка Диксон приходится один терапевт, также там не хватает узких специалистов. За медицинской помощью жителям Диксона приходится обращаться в Дудинку или Норильск. При этом стоимость проезда туда и обратно составляет 26 тысяч рублей.

Жители Шушенского района края пожаловались в ОНФ на качество оказания медпомощи, массовое увольнение среднего медицинского персонала, на слабую техническую оснащённость районной больницы. В результате время приёма одного пациента в поликлинике увеличилось почти вдвое.

По информации главы краевого Минздрава, доля административно-управленческого персонала в отрасли составляет 25% от общего числа медицинских работников.

По данным исследования территориальной профсоюзной организации медиков, только 20% студентов и молодых специалистов рассматривают для себя возможность работы на селе. Большую часть опрошенных не устраивают имеющиеся материальные и профессиональные перспективы.

На площадке реготделения Общероссийского народного фронта в Красноярском крае прозвучало мнение, что повышать зарплату медицинских работников нужно за счёт выделения на эти цели дополнительных финансовых ресурсов, а не в результате оптимизации штатного расписания, увеличения норм нагрузок на врачей и средний медицинский персонал, увеличения коэффициента совместительства: «До настоящего времени не удалось выполнить задачу, поставленную в «майском указе» президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина в части нормирования труда медицинских работников».

«Кадровая проблема и подходы к её решению рассматривались экспертами во взаимосвязи, комплексно. Все эти вопросы имеют важное значение для развития системы здравоохранения во многих регионах. Все поступившие предложения будут внимательно проработаны экспертами ОНФ и взяты на контроль региональным отделением Народного фронта», — прокомментировал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Алексей Подкорытов.

В Красноярскстате ИА REGNUM сообщили, что в 2016 году медицинскую помощь населению края оказывали 117 больничных организаций, 534 амбулаторно-поликлинические организации и 851 фельдшерско-акушерский пункт. В больничных организациях в прошлом году было развернуто 24,2 тыс. больничных коек круглосуточных стационаров. Наибольший удельный вес в коечном фонде края приходился на койки терапевтического профиля (20,8% от общего числа больничных коек), хирургического профиля (18,6%) и туберкулезные койки (9,7%).

Больше всего в общей численности врачей (напомним, всего в крае зафиксировано 13,7 тысячи врачей) — специалистов терапевтического профиля (23,5% от общей численности), стоматологов (10,2%), врачей хирургического профиля (9,7%) и педиатров (9,2%). Среди работников среднего медицинского персонала 69,4% в 2016 году составляли медицинские сестры.

По данным статистиков, средняя зарплата врачей в государственных (муниципальных) организациях здравоохранения края составляла в 2016 году 52 604 рубля в месяц, среднего медперсонала — 28 675 рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в поликлиниках РФ не хватает терапевтов. По информации Росстата на конец 2016 года, дефицит терапевтов, работающих в первичном звене здравоохранения, составил 27%, педиатров — 18%, врачей общей практики — 23%.

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«К концу 2016 года в России насчитывалось 47,8 тыс. ставок участковых терапевтов, на которых работало только 34,9 тыс. специалистов. Соответственно, кадровый дефицит среди врачей этого профиля составил более четверти (27%) от необходимого числа», — сказал член Общественной палаты РФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.