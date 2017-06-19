Оренбург, 19 июня, 2017, 12:18 — ИА Регнум. В Оренбурге 19 июня горсовет принял решение о внесении изменений в методику расчета размера платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципалитета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента, в результате рассмотрения обращений предпринимателей и обсуждения темы на Общественном совете предпринимателей при прокуратуре города, документом снижены коэффициенты социальной значимости товаров по трем направлениям: это продовольственные товары, продукция общественного питания и безалкогольные напитки. Также решением незначительно снижена базовая ставка — в соответствии с рекомендацией экспертного заключения Союза «ТПП Оренбургской области». В перспективе принятие данного решения должно привести к снижению ежемесячной арендной платы.

Масим Скивко Одиночный пикет против высоких ставок за аренду киосков

Председатель профсоюза малого и среднего предпринимательства Оренбурга Максим Скивко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что надо понимать ситуацию исходя из того, что до декабря 2016 года арендная плата составляла 60−75 рублей за квадратный метр ежемесячно, а с декабря 2016 года — плата выросла в разы — до 594 рублей плюс понижающий коэффициент. Сегодня, 19 июня, депутаты утвердили 591 рубль и уменьшили понижающий коэффициент.

«Нас возмущает, когда говорят о каком-то снижении! Это тоже самое, как в крупной торговой сети — сначала маркетолог, принимая товар, говорит о наценке в 300%. Ставят ценник в 200 рублей уже с этой наценкой. В этот же день он может сказать, сегодня акция, например, на колбасу. Под ценой с 300-процентной накруткой ставят цену в 90 рублей уже с наценкой 50%. И вот они акцию объявили, что снизили. Вот такое мнение у нас сложилось по поводу горсовета», — сказал лидер профсоюза предпринимательского сообщества города.

Стоит отметить, что перед началом заседания горсовета у стен мэрии прошёл одиночный пикет против высокой арендной платы за киоски. Особого интереса у депутатов он не вызвал.

Максим Скивко обратил особое внимание на то, что после поднятого вокруг темы арендной платы самой оперативной службой оказалась городская прокуратура. Она организовала дискуссионную площадку с участием заместителя главы Оренбурга по экономике и финансам Еленой Ремезовой и председателем комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства Арсланом Исбасаровым. Чиновники говорили, что открыты для общения.

«Я тоже могу сказать, что двери кабинета моего открыты, телефон в доступе. Но ситуацию это не меняет», — сказал Скивко. Также он подчеркнул, что если депутат горсовета придёт в киоск покупать хлеб или мониторить на него цены, а там вместо 18 на ценнике 20 рублей, то должен спросить себя: «Как я проголосовал за вопрос по арендной плате».

Председатель профсоюза малого и среднего предпринимательства Оренбурга также сделал акцент на существующей ценовой диспропорции арендной платы для стационарных и нестационарных объектов, где отличие в десятки раз. Капстроения в выигрышной позиции.