Киев, 19 июня, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Новый законопроект, предусматривающий смену формата «антитеррористической операции» в Донбассе, вскоре будет рассмотрен в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, написала 19 июня вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

president.gov.ua Передача техники для войны на Донбассе

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По ее словам, закон «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины» на данный момент «дорабатывается».

Геращенко пишет, что новый законопроект будет решать вопрос о новом статусе Донбасса в рамках «политико-дипломатического пути урегулирования» гражданской войны. Она добавила, что «в ближайшее время СНБО рассмотрит законопроект и примет окончательное решение».

Напомним, ранее глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий заявил, что в Киеве к власти приходят «ястребы войны», которые хотят продолжить войну в Донбассе.

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