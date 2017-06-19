Москва, 19 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. «Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Изменения касаются регламентирования рабочего времени. Они внесены в статьи 93, 101 и 108 Трудового кодекса. Нововведение, в частности, касается предоставления работнику перерыва для отдыха.

Изменения предусматривают для сотрудников, работающих неполное рабочее время, установление ненормированного рабочего дня только в тех случаях, если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

«В статьях 152 и 153 Кодекса Федеральным законом конкретизируется порядок учета работы, произведенной сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере», — сообщили в пресс-службе президента.

Напомним, изменения в Трудовой кодекс были приняты Государственной думой 7 июня 2017 года. Совфед одобрил их 14 июня.