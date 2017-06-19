Ярославль, 19 июня, 2017, 12:14 — ИА Регнум. 17 июня ярославское отделение КПРФ выдвинуло кандидата на должность губернатора Ярославской области. Им стал лидер рыбинской партийной организации, депутат Ярославской областной думы Михаил Парамонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском обкоме КПРФ.

Duma.yar.ru Михаил Парамонов

Михаил Парамонов родился в 1955 году в Рыбинске. Имеет три высших образования: техническое, политическое и юридическое. В 1980—1991 находился на партийной работе в Рыбинском горкоме КПСС, в 1991 возглавил информационный центр при планово-экономическом управлении Рыбинского горисполкома, затем работал директором частного юридического предприятия. В 1996—2000 годах являлся председателем Рыбинского совета депутатов, в 2008 году был избран депутатом Ярославской областной думы, в 2012—2013 годах возглавлял фракцию КПРФ в Ярославской областной думе, в 2013—2015 — работал помощником председателя фракции КПРФ в региональном парламенте. В 2015 году избран депутатом Муниципального Совета Назаровского сельского поселения Рыбинского района. В мае 2016 года, после смерти депутата Александра Лейкина получил мандат депутата Ярославской областной думы. Входит в состав комитетов по депутатской деятельности, этике и регламенту, и по бюджету, налогам и финансам. В 2016 году принимал участие в выборах депутатов Госдумы России по 195 одномандатному округу, занял третье место, получив более 11% голосов избирателей.

Решение Ярославского КПРФ нельзя назвать неожиданном, но многие в политической среде Ярославской области ожидали увидить претендентом на губернаторское кресло лидера Ярославского обкома КПРФ Александра Воробьёва, или депутата областной думы Эльхана Мардалиева. Михаил Парамонов в разговоре c корреспондентом ИА REGNUM подчеркнул, что решение о выдвижении его кандидатуры было принято коллегиально.

«Это решение областного отделения, принятое коллегиально. Я считаю, что если губернаторские выборы пройдут честно, то у меня большие шансы на победу. Сейчас организовываем процедуру сбора «муниципального фильтра», пока на этом этапе никаких проблем не возникает», — рассказал Михаил Парамонов.

Михаил Парамонов стал пятым кандидатом на пост губернатора Ярославской области. От «Единой России» на этот пост выдвинут врио главы региона Дмитрий Миронов, от «Яблока» — экс-депутат областной думы, бывший вице-мэр Олег Виноградов, от «ПАРНАСа» — депутат облдумы Сергей Балабаев, от ЛДПР — депутат собрания представителей Переславского района Андрей Ватлин.