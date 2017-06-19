Вашингтон, 19 июня, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Студия Paramount Pictures выпустила видео в формате 360, в котором запечатлен съемочный процесс некоторых масштабных сцен фильма «Трансформеры: Последний рыцарь», ролик был выложен 18 июня на портале Comicbook.

«Трансформеры 5: Последний рыцарь», рекламный постер

При просмотре видео зрители смогут увидеть съемки следующих сцен: средневековой битвы, сцены автокатастрофы и штурма Бленхеймского дворца.

Как пишет издание, по поводу последней сцены было много разговоров и недовольства, поскольку данное здание является фамильным поместьем Уинстона Черчилля.

Студия сделала из дворца штаб-квартиру Адольфа Гитлера. На здании были размещены флаги со свастикой, многие люди высказывали мнение, что это является знаком неуважения и просто плохим вкусом. Однако Майкл Бэй уверен — те, кто выступал с подобной критикой, будут довольны конечным результатом.

Уинстон Черчилль — не единственная крупная историческая фигура Великобритании, которую зрители увидят в фильме, там также появится король Артур. Издание предполагает, что рыцари Кибертрона могут быть как-то связаны с с Артуром и его рыцарями Круглого стола.

Напомним, мировая премьера картины запланирована на 21 июня 2017 года, в России на больших экранах зрители смогут увидеть её 22 июня. В новом фильме Оптимус Прайм исчез, а войну с трансформерами ведут люди.