Москва, 19 июня, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Рекордных урожаев зерновых в этом году ожидать не приходится. Об этом сообщает Национальный союз агростраховщиков, который провел очередной космический мониторинг посевов сельскохозяйственных культур по Центральному и Приволжскому федеральным округам.

Pxhere.com Пшеница

Неблагоприятная ситуация с развитием культур наблюдается практически на всей территории Ульяновской и Самарской области, а также в Башкирии. В зоне риска остается и большая часть Татарии, за исключением правобережных районов Волги, а также север, запад и северо-запад Оренбургской области. В Башкирии, в Самарской и Оренбургской областях отклонения в развитии культур достигают 30% и более от средних показателей. По сравнению с прошлым годом эти показатели снизились на 50−70%, говорит президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

Он отметил, что в этом году ухудшение агроклиматической ситуации в стране — похолодание, а то и заморозки в мае-июне, местами сопровождающиеся градом и даже снегом — происходят на фоне негативной тенденции по заключению договоров сельхозстрахования с господдержкой, которая наблюдается почти во всех регионах страны. Это может отрицательно сказаться на финансовой устойчивости сельхозпроизводителей.

Относительно благоприятной складывается ситуация в центре, на востоке и юго-востоке Саратовской области, где зафиксированы высокие темпы роста культур — на 10−20% от средних многолетних значений. Нормализуется ситуация с развитием культур в Марий Эл, на юге и юго-западе Нижегородской области, а также на большей части Чувашии и Мордовии. Здесь темпы развития культур опережают средние значения на 3−10%.

На территории Центрального федерального округа анализ относительных показателей вегетационного индекса, проведенный с помощью космомониторинга, показал, что наиболее благоприятная обстановка с развитием культур сложилась в Воронежской области. С опережением на 5−7% по состоянию на середину июня развиваются культуры на всей территории Ярославской, Ивановской, Владимирской областей и на юго-западе Костромской области.

Вместе с тем в Центрально-Черноземной зоне — традиционно зерновом крае — не все благополучно: в отдельных регионах наблюдается снижение показателей вегетационного индекса на 5−10%. В частности, на севере и юго-западе Липецкой области. Такая же ситуация на северо-западе Белгородской и Орловской области, а также, в центре и на востоке Тамбовской и Пензенской области. Не все благополучно и на юго-западе Рязанской области. По-прежнему в зоне риска остаются Смоленская, Калужская, Брянская, Московская и Тульская области. Здесь снижение показателей вегетационного индекса достигает 20−30% относительно средних значений.

«Судя по всему, даже возможное улучшение метеорологической ситуации может не позволить аграриям повторить прошлогодний рекорд по зерновым, — говорит Корней Биждов. — В лучшем случае можно ориентироваться на среднюю урожайность культур по регионам. Основная причина — перенос во многих случаях сроков сева, что уменьшает период созревания культур и не способствует увеличению урожайности».