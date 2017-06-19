Киев, 19 июня, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Вчера, 18 июня, в Донбассе наиболее «горячей точкой» оставалось Приморское направление. Противоборствующие стороны применяют тяжелую артиллерию калибра 122 мм, танки, БТРы, БМП, минометы и весь спектр стрелкового вооружения. Данную информацию 19 июня подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Так, Народная милиция ДНР сообщает, что за прошедшие сутки ВС Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 15 населенных пунктах.

«За прошедшие сутки ВС Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики», — говорится в сообщении. Отмечается, что киевские силовики вели огонь с применением артиллерии, танков, минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

При этом в пресс-службе администрации Новоазовского района (ДНР) рассказали, что в результате боев в селе Пикузы (бывшее Коминтерново, под контролем ДНР) погибла мирная жительница.

«Ночью был сильный обстрел. В 23:00 в селе Коминтерново погибла девушка девятнадцати лет, она получила осколочное ранение в голову и скончалась на месте», — рассказал ДАН источник.

Кроме того, Народная милиция ЛНР зафиксировала 10 обстрелов своих позиций со стороны ВСУ в населенных пунктах: Фрунзе, Калиново, Веселая Гора, Желобок и Обозное. При этом украинские войска применяли арторудия калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы, РПГ и стрелковое оружие.

В свою очередь, 19 июня спикер штаба «АТО» Миронович заявил, что за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 47 раз открывали огонь по позициям ВС Украины.

«В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки шестеро военнослужащих получили ранения», — уточнил Миронович.

По его словам, на Приморском направлении войска ДНР из минометов калибра 120 мм «били по нашим позициям в районе Павлополя, Чермалыка, Широкино и Николаевки», а из 82-мм минометов — вблизи Водяного.

Миронович отметил, что на Донецком направлении наиболее горячо было северо-восточнее Авдеевки — в районе Каменки, где ВС ДНР «неоднократно вели огонь по опорным пунктам украинских защитников из 120-мм и 82-мм минометов и разнообразного пехотного вооружения».

«Также днем под вражеским огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции ВС Украины, которые расположены на подступах к Луганскому, что на Светлодарской дуге. Из такого же вооружения уже с наступлением сумерек противник нарушал тишину только в южном пригороде Авдеевки», — сказал он.

Подполковник также сообщил, что опорные пункты ВСУ в районе Крымского, Троицкого, Новотошковского и Золотого (Луганское направление) попали под минометный огонь.

«Применение противником стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, иногда вооружения БМП зафиксировано в районе Катериновки, Новоалександровки, Новозвановки, Станицы Луганской и Счастья», — подытожил Миронович.

В то же время пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области информирует, что этой ночью неизвестные пытались взорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка (в районе Покровска, под контролем ВСУ). Отмечается, что взрывное устройство было заложено под забором. В результате взрыва повреждения получил только железобетонный забор, станция не пострадала. Движение железнодорожного транспорта продолжается, станция работает в штатном режиме. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 18 июня, пресс-служба Совмина ДНР проинформировала о минометном обстреле территории Ясиноватской санаторной школы-интерната №14.

«В учебное время здесь находится 88 детей, во время летнего лагеря — 50. Вчера на площади им. Ленина мы проводили праздник, посвященный Дню медработника. Сначала летали беспилотные самолеты, а затем имел место обстрел территории школы. К счастью, это произошло в субботу, в выходной день, поэтому в помещении не было детей — они были на площади. Когда начались обстрелы, дети разбежались», — рассказала заместитель главы администрации Ясиноватой Татьяна Кузюткина. При этом заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заверил, что в районе школы нет военнослужащих армии ДНР, а передовые позиции находятся на расстоянии четырех километров от объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2016 года в Минске представители ДНР и ЛНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе парафировали подписанное представителями России, ОБСЕ и Украины рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагает создание зон безопасности на трех пилотных участках: у Петровского (ДНР), Золотого, Станицы Луганской (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. Как прогнозировалось, в дальнейшем участники Контактной группы в Минске согласуют новые участки для взаимного отвода сил и средств от линии соприкосновения. В настоящее время разведение сил состоялось только в районе Петровского (7 октября 2016 года) и Золотого (1 октября 2016 года). У Станицы Луганской отвод сил срывался более 70 раз.