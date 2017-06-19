Москва, 19 июня, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Ослабление рубля продолжится в течение всей недели, но оно будет умеренным, и курс вряд ли просядет ниже 58 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Банк России Рубль

«На этой неделе ослабление рубля продолжится умеренными темпами, поскольку спрос со стороны населения на валюту растет, а предложение на рынке сокращается, особенно на фоне того, что «Роснефть» готовится рассчитаться за покупку индийской энергокомпании», — отмечает Волков.

По его словам, курс рубля может просесть ниже 58 рублей за доллар, но если цены на нефть подрастут, то курс может скорректироваться вверх. Впрочем, на укрепление рубля повлияет не только нефть.

«Не стоит забывать, что спрос со стороны иностранных инвесторов к российскому госдолгу еще не иссяк, поэтому у рубля есть существенная база для довольно стойкого положения», — считает Волков.

Кроме того, продолжает он, нельзя исключать, что после решения ФРС США об увеличении базовой ставки и Центробанка РФ о снижении ключевой ставки инвесторы могут вновь начать наращивать объем операций керри-трейд (покупку высокодоходной и продажу низкодоходной валюты). Этому будут способствовать довольно невысокие риски резкого ослабления рубля, уверен Волков.

Вместе с тем курс евро впервые с 1 февраля 2017 года превысил отметку в 65 рублей, свидетельствуют 19 июня данные Московской валютной биржи.