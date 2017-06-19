Москва, 19 июня, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Негативные факторы повлияли на настроения инвесторов, поэтому уже утром 19 июня рубль упал и достиг 57,9 за доллар и 64,76 за евро. Дальше российская валюта будет только ослабевать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июня заявил зампредправления Локо Банка Андрей Люшин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«В районе 58 рублей за доллар и около 65 рублей за евро расположены достаточно ощутимые уровни сопротивления, поэтому пробитие этих отметок откроет дорогу для дальнейшего и более сильного ослабления», — уверен Люшин.

По его словам, хедж-фонды и другие спекулянты сегодня уже наращивают ставки против рубля. Ослабевающая нефть, которая консолидируется чуть выше 47 долларов за баррель, тоже отрицательно сказывается на курсе российской валюты. А налоговый период окажет незначительную и краткосрочную поддержку.

«При этом давление со стороны платежного баланса будет увеличиваться, поэтому отметки около 60 рублей за доллар мы увидим уже в июле-августе», — уверен Люшин.