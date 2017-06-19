Донецк, 19 июня, 2017, 11:53 — ИА Регнум. По словам Пушилина, говорить о каких-либо мерах можно лишь тогда, когда есть доверие. Однако ни в ДНР, ни в ЛНР после трех лет войны заявлениям Киева «давайте всё забудем» не поверят. Донецк и Луганск ориентируются только на Минские соглашения.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Поэтому такой вариант не рассматривается. Это не коррелируется с комплексом мер, предусмотренных Минскими соглашениями», — отметил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент Украины Петр Порошенко анонсировал законопроект «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса». По его словам, новый законодательный акт опирается на Минские соглашения.

Позже СМИ сообщили о том, что законопроект предполагает прекращение в Донбассе так называемой антитеррористической операции (АТО). Обсуждение документа в Верховной раде намечено на период официального визита Порошенко в США.

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