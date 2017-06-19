Хельсинки, 19 июня, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Обеспечить финансирование строительства финской атомной станции «Ханхикиви-1» при участии России удастся за счет привлечения гарантий со стороны зарубежных экспортных агентств. Об этом сегодня, 19 июня, заявил директор по финансовым вопросам государственной корпорации «Росатом» Илья Ребров, выступая на форуме «Атомэкспо-2017».

Fennovoima Внешний вид будущей АЭС «Ханхикиви»

Общая стоимость проекта оценивается в 6,5−7 млрд евро. Представитель «Росатома» отметил, что до 2,8 млрд евро будут выделены на строительство АЭС за счет внутренних инвестиций. Это большая возможность для роста финских компаний, а также для экономики страны в целом.

Также на «Атомэкспо-2017» было объявлено, что кредитная линия на 500 млн евро может быть предоставлена для финансирования строительства АЭС «Ханхикиви-1». Как отмечали в «Росатоме», уже в 2017 году стоит вопрос о выборке соответствующей кредитной линии.

Напомним, что финскую АЭС буду строить с российскими реакторами ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006. Он соответствует нормам МАГАТЭ и EUR, для лицензирования его адаптируют под финские национальные требования к безопасности. «Ханхикиви» возводят на мысе Ханхикиви в районе Пюхяйоки. Начало производства электроэнергии запланировано на 2024 год. Так, еще в 2013 году компания «Русатом Оверсиз», международная «дочка» «Росатома», вместе с Fennovoima заключили контракт на сооружение станции. В 2014 году парламент Финляндии одобрил проект, а госкорпорация РФ получила 34% в Fennovoima. Еще через год компания подала заявку на получение лицензии на строительство АЭС.

«Росатом» даже был готов привлекать заемные средства для реализации проекта. Но в январе 2015 года российское правительство одобрило выделение 2,4 млрд евро в рублевом эквиваленте из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию финского проекта при участии России. Объем и источники финансирования предполагали кредиты на сумму около 2 млрд евро, которые гарантированы экспортно-кредитными агентствами, и 0,8 млрд евро — прочие кредиты. В том же году правительство РФ внесло проект строительства АЭС «Ханхикиви-1» в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов. По словам Сергея Кириенко, занимавшего в 2016 году пост главы атомной госкорпорации, реализация проекта АЭС «Ханхикиви» принесет России доход в объеме 17,5 млрд евро. Только в виде налогов бюджет получит более 3 млрд евро.

В мае текущего года в Финляндии состоялся атомный форум, в котором приняли участие различные международные компании. Отмечалось, что многие финские компании выразили желание участвовать в реализации проекта строительства финской АЭС. В конце 2016 года основной подрядчик на строительстве АЭС, российского холдинга «Концерн Титан-2» заключил договор на строительство бытовых зданий на 2,6 тыс. человек с латвийской UAB Profileksas, а также договор на строительство медпункта и административных корпусов для «Титана-2» и генерального поставщика АЭС «Ханхикиви-1» RAOS Project с эстонской AS MARU Ehitus. В марте 2017 года компании из Эстонии и Латвии заключили контракты с «Титатом» на выполнение ряда работ по строительству финской АЭС.

Сейчас в Финляндии действуют две АЭС — станция «Ловииза» с двумя энергоблоками общей мощностью 1020 МВт, а также станция «Олкилуото» с двумя работающими (1760 МВт) и одним строящимся энергоблоком (1720 МВт). Согласно информации МАГАТЭ за 2016 года, доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны составляет 33,71%. В 2015 году на АЭС «Ловииза» было произведено 8,47 млрд киловатт-часов электроэнергии, что соответствует около 13% от общего объема энергопроизводства в Финляндии за этот период.