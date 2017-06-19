Москва, 19 июня, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Нефть марки Brent продолжает торговаться на минимальных значениях с 5 мая. Снижение котировок, в течение последнего месяца, прежде всего, связанно с опасениями за баланс спроса и предложения на рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

ptra Нефть

«После того как ОПЕК и ряд крупнейших стран добытчиков вне картеля пролонгировали соглашение об ограничении, главным риском для хрупкого баланса стали американские сланцевики. Согласно данным агентства Baker Hughes число буровых вышек в США растет уже 22 недели подряд, а усилия других стран по сокращению предложения нефти фактически полностью нивелируются американскими сланцевыми компаниями», — пояснил. эксперт

«Именно поэтому, в центре внимания участников рынка на этой неделе будут данные из США. 21 июня будут опубликованы данные о запасах в США, а 22 июня — о буровых вышках. До выхода этой статистики нефть вероятней всего будет торговаться с небольшими изменениями», — считает Быков.

«Сегодня, 19 июня, ожидается, что котировки на нефть марки Brent, проведут день в диапазоне $47−48 за бочку», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 19 июня нефть дешевеет на фоне данных о росте числа буровых установок в США. Стоимость на нефть марки Brent уменьшилась на 0,32% (до 47,22 доллара за баррель). Цена на нефть марки WTI снизилась на 0,38% (до 44,80 доллара за баррель.

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