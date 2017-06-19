Тюмень, 19 июня, 2017, 12:48 — ИА Регнум. В Тюменской области может появиться музей советской эпохи, с помощью которого власти региона намерены привлекать туристов из Китая. Но пока вопрос окончательно не решён, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Создатель СССР, Владимир Ильич Ленин

В Тюменской областной думе 15 июня в формате круглого стола обсудили перспективы развития в регионе «красного туризма». В рамках 100-летия Великой Октябрьской революции планируется создать в Тюмени, в сельхозакадемии (Государственном аграрном университете Северного Зауралья), музей советской эпохи, в котором можно будет разместить восковые фигуры выдающихся деятелей СССР и точную копию саркофага с восковым телом Ленина. Автором идеи выступил инициатор всероссийской акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов. Поводом для этого стало то, что во время Великой Отечественной войны, с июля 1941 по март 1945 года, тело вождя революции находилось в Тюмени.

Привлекательным для китайцев может стать музей маршала Советского Союза Василия Блюхера как основателя китайской народно-революционной армии. Кроме того, по некоторым сведениям, в Тюмени служил сын первого руководителя коммунистического Китая Мао Цзэдуна — старший лейтенант Миша Михайлов.

Заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров сообщил собравшимся за круглым столом, что китайский турпоток вышел на лидирующие позиции в мире. В 2016 году миллион китайских туристов оставил в России $2,5 млрд. Китайцы едут в Москву, Санкт-Петербург и на Дальний Восток. Тема «красного туризма» волнует состоятельных жителей Поднебесной в возрасте от 50 и старше. У Тюменской области в данном направлении хороший потенциал. Единственное препятствие — отсутствие прямого авиасообщения с Китаем.

В свою очередь коммунисты выступают против создания точной восковой копии саркофага Владимира Ленина и демонстрации ее туристам. Депутат от КПРФ Юрий Юхневич резко выступил против воскового саркофага, заявив, что предложенная идея оскорбляет его чувства и убеждения. Он призвал коллег любить историю и по-человечески относиться к памяти мертвых. Его позицию поддерживает и руководитель тюменских коммунистов и депутат облдумы Тамара Казанцева. Она предложила в качестве маршрутной точки «красного туризма» Дом пионеров, расположенный на 27-м километре Ялуторовского тракта.

Юхневич также напомнил, что инициатива депутата Госдумы от ХМАО Владимира Сысоева уничтожить мавзолей и некрополь у кремлевской стены лишь расколола общество.

«Останется только сделать торт в форме Ильича и съесть его при открытии этого заведения», — возмущается коммунист Юхневич.

И посоветовал региональным парламентариям обратиться к опыту этого величайшего гения, который он не только изложил в своих трудах, но и воплотил в жизнь экономическое чудо — НЭП, план ГОЭЛРО и многое другое. «Тогда китайцы, которых вы хотели бы видеть в мавзолее, от нехватки рабочих рук помогали бы нам поднимать экономику», — отметил коммунист.

«К этой инициативе можно относиться как к уродливой затее. Ленин является символом идей добра, гуманизма, интернационализма, социальной справедливости и подлинного народовластия. Сегодня сотни миллионов людей во всем мире являются последователями Ленина. Советская власть таким вот инициаторам дала все, что могла: образование, жилье, работу и многие другие социальные гарантии, а они ей мелко мстят. Это Иваны, не помнящие родства», — выразил мнение товарищей по партии Юрий Юхневич.