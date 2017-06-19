Ярославль, 19 июня, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В Ярославле назначен председатель совета директоров «Ярославльводоканала» (принадлежит мэрии города) — им стал первый заместитель исполнительного директора «Ярославской генерирующей компании» (принадлежит правительству области) Виктор Родионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в совете директоров предприятия.

Ярославльводоканал

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее на предприятии поменялся гендиректор. По решению совета директоров Вадим Блощицын лишится своего поста сразу после выхода с больничного, а исполнять его обязанности будет бывший и.о. директора регионального фонда капремонта Валерий Лещенко. Таким образом ключевые посты в муниципальном ОАО заняли представители региональных властей. В ближайших планах нового руководства расширение деятельности предприятия в районы области, в то время как ранее водоканал занимался только областным центром и прилегающими к нему поселками.

«На этой неделе первым делом мы представим сотрудникам «Ярославльводоканала» нового директора. Он должен в первую очередь изучить инвестпрограммы развития ярославского водоканального хозяйства. Затем он рассмотрит планы по развитию хозяйства в Ростове, Переславле, Борисоглебском, Большесельском и Ярославском районах. Водопроводные сети этих районов еще не перешли, но, скорее всего в ближайшее время будут переданы в «Ярославльводоканал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Виктор Родионов.

Через неделю планы по развитию этих хозяйств будет внесены в муниципалитет Ярославля. По словам Виктора Родионова, присоединяемые районные структуры не будут обузой для «Ярославльводоканала» и не станут тянуть деньги из кармана ярославцев. Эти предприятия будут развиваться самостоятельно на основе коммерческой выгоды. Родионов не скрывает, что его назначение связано с планами региональных властей взять на себя полномочия по водоснабжению и водоотведению.

«Сейчас я работаю первым заместителем исполнительного директора «ЯГК» и работу меня не собираюсь — на меня смотрит коллектив и подводить его я не хочу. Меня избрали председателем совета директоров, потому что я вхожу в рабочую группу при и.о. губернатора «Чистая Волга» и являюсь идеологом закона Ярославской области о перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Виктор Родионов.

Теперь, вероятно, реализация этих планов будет идти более активно.