Киев, 19 июня, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Вылет украинского президента Петра Порошенко в Вашингтон для переговоров с главой США Дональдом Трампом уже произошел, заявил 19 июня в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Александр Спиваковский («Блок Петра Порошенко»).

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Хочу сказать, что Петр Алексеевич уже полетел в США», — заявил он.

Комментируя отсутствие анонсов со сторона Вашингтона, Спиваковский отметил, что встреча Порошенко и Трампа непременно состоится.

«Вы же знаете, просто администрация еще новая, и иногда происходят такие вещи, что что-то не успевают анонсировать, но встречи от этого не отменяются», — сказал он.

Напомним, о намерении Порошенко отправиться в США с официальным визитом Киев объявил еще на прошлой неделе. При этом американские источники не подтвердили эту информацию на официальном уровне.

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