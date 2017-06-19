Якутск, 19 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Более миллиарда рублей из внебюджетных средств будет направлено на газификацию 1900 жилых домов в 2017 году, об этом сообщил сегодня, 19 июня, министр промышленности и геологии региона Андрей Панов в ходе брифинга.

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«Планируется строительство 59,7 км газопровода, из них 10 км — магистрального типа, 49,7 км — внутрипоселковые и уличные», — отметил Панов.

Министр подчеркнул, что газифицированы должны быть пять населенных пунктов: в Мегино-Кангаласском районе, в Горном улусе и в Чурапчинском улусе. Также стоит отметить, что за 5 месяцев построено более 9 км газопровда.

Стоимость проекта — более миллиарда рублей, из них 705 млн рублей направит ОАО «РИК плюс», 350 млн рублей — ОАО «Сахатранснефтегаз», сообщил Панов.

Напомним, что в Якутии на сегодняшний день газифицированы 96 населенных пунктов. В эксплуатации находятся более 7 400 км газовых сетей и газифицировано более 100 тысяч объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Газпром» в рамках российско-китайского проекта намерен построить до конца 2017 года более 1,1 тыс. километров газопровода «Сила Сибири». Общая протяженность составляет 3 тыс. километров. Магистральный газопровод строится для транспортировки российского газа из Якутии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Поставки газа в Китай планируют запустить в 2019 году.