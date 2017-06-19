Москва, 19 июня, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 19 июня открылись с понижением российской валюты, теряя к американскому доллару 0.4% (58.00) и к евро 0.3% (64.90). Рубль теряет позиции, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Рубль подешевел на прошлой неделе на 2% к доллару США и на 1.5% к евро. Причинами начала тенденции на ослабление российской валюты стали сразу несколько важных событий. 14 июня Федеральная резервная система (ФРС США) пошла на повышение ставки с 1.0% до 1.25%, Центральный Банк России снизил ставку с 9.25% до 9.0%. А сенат США одобрил введение новых санкций», — пояснил эксперт.

«Все эти события создали очень серьезные предпосылки к масштабному ослаблению рубля, к доллару США до 63−64 рублей к евро 66−67 рублей, которые могут реализоваться на этой неделе. Особенно если Конгресс США проголосует за окончательное решение о новых санкциях в отношении России», — считает Быков.

«Что касается сегодняшнего дня, то ожидается, что рубль к доллару США будет торговаться в диапазоне 57.50−58.50, а к евро 64.50−65.50», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы Центробанка РФ на 19 июня составляют 57,74 рубля за американскую валюту и 64,45 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 30 и 18 копеек соответственно.

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