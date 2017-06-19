Украина накопила 676 тыс. тонн антрацита
Киев, 19 июня, 2017, 11:41 — ИА Регнум. 676 тыс. тонн угля антрацитовой группы накоплено на Украине, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает 19 июня УНН.
По его словам, всего на Украине накоплено 2,7 млн тонн угля, из которого 2,2 млн тонн составляет уголь газовой группы, а остальное — антрацит. Насалик отметил, что запасов антрацитового топлива накоплено на 220 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.
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Министр также добавил, что к 1 октября 2017 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) должно быть накоплено 17 млрд кубометров природного газа. На данный момент в ПХГ расположено 10,8 млрд кубометров газа.
Напомним, на Украине с начала 2017 года продолжается кризис в энергетической отрасли. В январе 2017 года радикалы объявили блокаду Донбасса, тем самым препятствуя перевозке донбасского антрацита на Украину. В марте 2017 года Киев объявил о государственной блокаде Донбасса, тем самым отказавшись от донбасского угля. Теперь Украина вынуждена закупать антрацит в США или Южной Африке, поскольку русофобская киевская власть категорически отказывается импортировать уголь из России.
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