Анкара, 19 июня, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции прибыли в Катар для участия в совместных военных действиях, сообщает 19 июня Reuters.

Турецкие военнослужащие

Данное событие стало возможно благодаря ускоренному принятию соответствующего законодательства в Турции.

Как отмечают аналитики, данное событие стало возможно, после того как с Катаром разорвали отношения несколько стран Персидского залива, что подтолкнуло его к сближению с Анкарой.

Первая тренировка вооруженных сил Турции в Катаре состоялась 18 июня, как утверждается в министерстве обороны Катара, данные учение были давно запланированы.

Турция имеет военную базу «Тарик бин Зияд» в Катаре, именно здесь и состоялись совместные военные учения двух государств.

Напомним, 7 июня Анкара приняла закон, позволяющий своим вооруженным силам военное присутствие в Катаре. Данное событие произошло спустя два дня после того, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой.