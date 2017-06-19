Лондон, 19 июня, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Крутой провал Национального Фронта (НФ) на выборах во французский парламент обещает Марин Ле Пен практически изолированность в нем. Но именно это может обернуться для неё преимуществом, пишет The Independent.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

«После несомненного успеха НФ на президентских выборах, когда кандидат от этой партии и её лидер набрала 10,6 миллиона голосов избирателей, крайне правым пророчили большое парламентское будущее, — пишет корреспондент издания Клэр Серджент. — Но после взлета в партии случился кризис, и она едва собрала 13% голосов в первом туре парламентских выборов».

В чем именно состоял кризис и почему он возник, журналистка не разбирает. Просто констатирует факт, что 57% электората Ле Пен не пришли на избирательные участки. Чем обеспечили ожидаемую победу движению Эммануэля Макрона En Marche! С неожиданным результатом в виде абсолютного большинства.

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Объяснять что-либо Клэр тоже не берется, а вместо своего предсказания, как будет развиваться ситуация, цитирует политолога Стефана Вахнича, автора двух книг о Марин Ле Пен:

«Кризис в НФ — временный. Ле Пен наверняка сможет воспользоваться «оппозиционной пустотой», которую создают эти выборы — она будет единственной заметной фигурой в парламенте, противостоящей большинству. Она будет выглядеть как человек, сумевший выжить после жуткого кораблекрушения. А к таким люди тянутся».

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