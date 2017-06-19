Москва, 19 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения создадут рабочую группу, в задачи которой будет входить анализ всех обращений, поступивших во время «Прямой линии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по теме здравоохранения. Такое поручение дала министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщили в Минздраве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

В группу войдут как сотрудники ведомства, так и ведущие эксперты по наиболее значимым направлениям практического здравоохранения, а также представители регионов.

«Предстоит не только разобрать каждое обращение и постараться помочь всем обратившимся, но выявить наиболее проблемные точки для принятия, если потребуется, системных мер», — сказала Сковорцова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин поделился своими впечатлениями в эфире одного из телеканалов от очередной «прямой линии» с гражданами России. Путин отметил, что вопросы и жалобы российских граждан, поступившие в ходе «прямой линии», не стали для него революционным открытием, но при этом он всё равно узнал много нового.

Напомним, пятнадцатая по счету «прямая линия» с президентом прошла 15 июня. Мероприятие длилось почти четыре часа. За это время Путин ответил более чем на 70 вопросов.

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