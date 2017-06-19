Калуга, 19 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум. 45 учащихся 8 и 9 классов школ Калужской области стали участниками программы летней школы для интеллектуально одарённых детей. Церемония открытия школы прошла сегодня, 19 июня в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Церемония открытия летней школы для одаренных калужских детей

В церемонии открытия принял участие министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев. По его словам, в программу школы включены учебные занятия, мастер-классы, экскурсии, психологические тренинги, квесты, интеллектуально-спортивные марафоны, киноклубы, дискотеки. В работе со школьниками примут участие лучшие педагогические работники области, преподаватели вузов, учёные.

До 23 июня, в рамках летней учебной кампании при областном центре образования также пройдут занятия по информатике и ИКТ, английскому языку и военной истории.

Напомним, занятия в летней школе для одаренных детей в Калужской области проводятся с июня 2016 года уже в четвертый раз. Основные направления занятий — филологическое (русский язык, литература и английский язык); физико-математическое (физика и математика); химико-биологическое (химия и биология); история, обществознание, экономика и право.

В период весенней профильной смены состоялся региональный этап всероссийского конкурса проектных работ учащихся. Победители примут участие в проектной смене на базе образовательного центра «Сириус» городе Сочи.