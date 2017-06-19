Пестово, Новгородская область, 19 июня, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В городе Пестово Новгородской области обнаружено тело 14-летнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, мальчик был найден мёртвым 18 июня на берегу реки Молога.

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Предварительно установлено, что в этот день трое подростков нашли на улице бутылку с неизвестной жидкостью и выпили её — один их них скончался.

По факту смерти подростка начата процессуальная проверка. Следователями назначены необходимые судебно-медицинские и химические экспертизы.