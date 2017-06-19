Москва, 19 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на запрет торговли алкоголем по интернету, внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

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Так, поправками предлагается запретить «использование информационно — телекоммуникационных сетей организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, для демонстрации реализуемой алкогольной продукции», то есть под запрет подпадают так называемые онлайн-витрины.

Кроме того, согласно поправкам, розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс.; на должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн.

Розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом, если это деяние совершено неоднократно, предлагается наказывать исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.