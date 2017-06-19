Лондон, 19 июня, 2017, 11:23 — ИА Регнум. «Москве не понравилось решение Дональда Трампа по Кубе. По мнению Кремля, замораживание разрядки в американо-кубинских отношениях возвращает риторику времен холодной войны, — пишет корреспондент издания Лиам Куинн. — России не понравилось, что американский президент заявил о приостановке в одностороннем порядке торговых и туристических отношений с Гаваной».

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Журналист отмечает, что «ситуация, созданная Трампом, — это не навсегда».

«Стоит кубинским властям только выпустить из тюрем политзаключенных, как все наладится. Однако проблема в том, что Гавана утверждает, что политических заключенных у нее нет», — отмечает он.

Есть, правда, и другая проблема, которую корреспондент предпочел не заметить, — американская тюрьма Гуантанамо на острове Куба. Так что Гаване найдется что возразить Вашингтону, а пока эксперты склоняются к мнению, что Трамп старается делать все так, чтобы его действия не одобряли в Москве, — возможно, это убедит народ Америки, что Трамп не является «человеком Путина».

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