Хоторн, США, 19 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Компания SpaceX может запустить две ракеты Falcon 9 в течение 48 часов. Об этом 19 июня написал глава компании Илон Маск в своем твиттере.

SpaceX РН Falcon 9

«Если будет выдержан график, то в эти выходные будут запущены две Falcon 9 в течение 48 часов (с космодрома на мысе Канаверал и базы Ванденберг)», — говорится в сообщении.

Старт запланирован на 23 или 24 июня. Компания намерена запустить ракету со спутником BulgariaSat-1 на борту. Кроме того, 25 июня планируется пуск в интересах оператора Iridium.

В 2017 году компанией SpaceX было проведено семь успешных пусков Falcon 9. Один из них был осуществлен с базы Ванденберг в Калифорнии, а остальные — с мыса Канаверал.

Напомним, компания SpaceX специализируется на производстве космической техники — ракет-носителей Falcon и космического корабля Dragon.