Ростов-на-Дону, 19 июня, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону собирают подписи против строительства очередного храма. По словам горожан, православную церковь планируется возвести на территории парка имени Собино в Железнодорожном районе. Ростовчане взбунтовались, так как стройка предполагает вырубку деревьев, передаёт ИА REGNUM 19 июня.

ИА REGNUM В парке

«Несколько лет назад участок площадью 40 соток был выделен под строительство православного храма. Следует заметить, что земли, на которых расположен парк Собино, согласно генеральному плану Ростова-на-Дону, относятся к рекреационной зоне. А строительство культовых сооружений в пределах рекреационной зоны является нецелевым использованием муниципальных земель и противоречит федеральному законодательству. На каком основании произошёл выдел земель в адрес РПЦ?» — задаются вопросом авторы обращения.

Запрос горожане отправят в архитектуру района и города, а также в прокуратуру.

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Петиция размещена в социальных сетях. Интернет-пользователи отмечают, что не мешало бы муниципалитету территорию парка облагородить.

«Почистить, прибраться, парковую мебель поставить или старую привести в божеский вид. Судя по остову, там был фонтан, — заново сделать. Жилых домов вокруг много — рядом расположен частный сектор и пятиэтажки дальше по Профсоюзной. Напротив парка как раз отель — благоустроенный парк под боком для такого самое то», — считает один из горожан.

Вместе с тем благоустроить сквер имени Собино администрация города-миллионника предложила с помощью голосования. В частности, в планах — создать здесь многофункциональный парк.

«Раньше на этом месте был парк, там играла музыка, работал планетарий, летняя киноплощадка и детские аттракционы, можно было купить лимонад и мороженное. Сегодня основная ценность сквера — более 1,3 тыс. лиственных и хвойных деревьев, многие из них посажены еще в начале XX века. Однако территория в запустении и требует благоустройства», — говорится в обращении администрации.

До конца голосования осталось 13 дней. В разделе «Активный ростовчанин» за благоустройство парка выступили около 200 человек. Для того, чтобы идея была рассмотрена властями, необходимо набрать 500 голосов.