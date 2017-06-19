Ростовчане взбунтовались: «Городской парк — не место для церкви!»
Ростов-на-Дону, 19 июня, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Жители Ростова-на-Дону собирают подписи против строительства очередного храма. По словам горожан, православную церковь планируется возвести на территории парка имени Собино в Железнодорожном районе. Ростовчане взбунтовались, так как стройка предполагает вырубку деревьев, передаёт ИА REGNUM 19 июня.
«Несколько лет назад участок площадью 40 соток был выделен под строительство православного храма. Следует заметить, что земли, на которых расположен парк Собино, согласно генеральному плану Ростова-на-Дону, относятся к рекреационной зоне. А строительство культовых сооружений в пределах рекреационной зоны является нецелевым использованием муниципальных земель и противоречит федеральному законодательству. На каком основании произошёл выдел земель в адрес РПЦ?» — задаются вопросом авторы обращения.
Запрос горожане отправят в архитектуру района и города, а также в прокуратуру.
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Петиция размещена в социальных сетях. Интернет-пользователи отмечают, что не мешало бы муниципалитету территорию парка облагородить.
«Почистить, прибраться, парковую мебель поставить или старую привести в божеский вид. Судя по остову, там был фонтан, — заново сделать. Жилых домов вокруг много — рядом расположен частный сектор и пятиэтажки дальше по Профсоюзной. Напротив парка как раз отель — благоустроенный парк под боком для такого самое то», — считает один из горожан.
Вместе с тем благоустроить сквер имени Собино администрация города-миллионника предложила с помощью голосования. В частности, в планах — создать здесь многофункциональный парк.
«Раньше на этом месте был парк, там играла музыка, работал планетарий, летняя киноплощадка и детские аттракционы, можно было купить лимонад и мороженное. Сегодня основная ценность сквера — более 1,3 тыс. лиственных и хвойных деревьев, многие из них посажены еще в начале XX века. Однако территория в запустении и требует благоустройства», — говорится в обращении администрации.
До конца голосования осталось 13 дней. В разделе «Активный ростовчанин» за благоустройство парка выступили около 200 человек. Для того, чтобы идея была рассмотрена властями, необходимо набрать 500 голосов.